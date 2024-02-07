Погода на 7 февраля: в Днепре будет пасмурно

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня небо в Днепре будет облачным. Вероятнее всего, без осадков! Утром температура воздуха +5°. До обеда столбики термометра будут показывать до +10°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.
Народные приметы на 7 февраля:
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Захватите с собой зонт!
Захватите с собой зонт!
Хорошего дня, друзья!
Захватите с собой зонт!
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