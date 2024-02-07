Погода на 7 февраля: в Днепре будет пасмурно

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня небо в Днепре будет облачным. Вероятнее всего, без осадков! Утром температура воздуха +5°. До обеда столбики термометра будут показывать до +10°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.

Захватите с собой зонт!

Захватите с собой зонт!

Захватите с собой зонт!

В Днепропетровской области осудили работника бани, занимавшегося сводничеством В Кривом Роге на Днепропетровщине судили работника бани, занимавшегося сводничеством. 3 просмотров