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Погода на 7 февраля: в Днепре будет пасмурно

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 7 февраля: в Днепре будет пасмурно

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня небо в Днепре будет облачным. Вероятнее всего, без осадков! Утром температура воздуха +5°. До обеда столбики термометра будут показывать до +10°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.

Народные приметы на 7 февраля: 

  • Снег — к позднему наступлению зимы.
  • Сильный снег — осень наступит рано.
  • Если поют синицы, то морозы не ослабнут.
  • Оттепель в этот день — к похолоданию.
  • Лес почернел — к метели или к оттепели.
  • Капель звенит с крыш — к морозу.
  • Воробьи громко кричат — жди оттепели.
  • Белые облака — к морозу, ясные сумерки — к стуже.
  • Утренняя заря быстро гаснет — к морозу.
  • Дует ветер, а инея не было — жди бури.

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