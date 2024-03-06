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Погода на 6 марта: в Днепре будет облачно

Сегодня 06:15
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Новости Днепра про Погода на 6 марта: в Днепре будет облачно

Согласно прогнозам синоптиков, днем в Днепре будет облачно. Без осадков! Утром температура воздуха +2°. До обеда столбики термометра будут показывать до +4°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 6 марта: 

  • Прилетели ласточки — вот-вот наступят теплые дни.
  • Даже если сегодня и метели, тепло наступит в ближайшее время.
  • Если сегодня увидите зайца-беляка, то еще быть похолоданием.
  • Вокруг деревьев растаял снег — до потепления.
  • Весна наступила рано, так и осень будет ранней.

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