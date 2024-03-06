Погода на 6 марта: в Днепре будет облачно

Согласно прогнозам синоптиков, днем в Днепре будет облачно. Без осадков! Утром температура воздуха +2°. До обеда столбики термометра будут показывать до +4°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 6 марта:
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