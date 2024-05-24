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Погода на 24 мая: в Днепре будет ясно и солнечно

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 24 мая: в Днепре будет ясно и солнечно

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на небе в этот день не будет ни одного облачка. Без осадков!  Утром температура воздуха +17°.  До обеда столбики термометра будут показывать до +26°.  Скорость ветра до 6 метров в секунду. 

Народные приметы на 24 мая: 

  • Если дождь пошел после обеда, значит, он затянется.
  • Если днем тепло, то зима будет холодная.
  • День жаркий и сухой – летом вероятна засуха.

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