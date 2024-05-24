Погода на 24 мая: в Днепре будет ясно и солнечно

Хорошего дня, друзья!

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на небе в этот день не будет ни одного облачка. Без осадков! Утром температура воздуха +17°. До обеда столбики термометра будут показывать до +26°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Народные приметы на 24 мая:

Если дождь пошел после обеда, значит, он затянется.

Если днем тепло, то зима будет холодная.

День жаркий и сухой – летом вероятна засуха.

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