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Погода на 6 декбря: в Днепре облачно, но без осадков

Сегодня 06:15
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Новости Днепра про Погода на 6 декбря: в Днепре облачно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода продержится в Днепре до самого вечера. Без осадков! Утром температура воздуха -3°. До обеда столбики термометра будут показывать до -1°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 6 декабря: 

  • Луна ночью стала красной – завтра подует сильный ветер и начнется снегопад.
  • Малооблачно – будет холодно и ясно; редкие облака полосами – к теплу.
  • Четкий контур месяца в виде рога в декабре – к стуже.
  • Верхушки лиственных деревьев приобрели розовый оттенок — зима будет мягкой.
  • Луну окружили розовые или тусклые кольца — к сильному морозу.

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