Погода на 6 декбря: в Днепре облачно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода продержится в Днепре до самого вечера. Без осадков! Утром температура воздуха -3°. До обеда столбики термометра будут показывать до -1°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

В Днепре дерево упало на два автомобиля.

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