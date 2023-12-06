Погода на 6 декбря: в Днепре облачно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода продержится в Днепре до самого вечера. Без осадков! Утром температура воздуха -3°. До обеда столбики термометра будут показывать до -1°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 6 декабря:
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