Погода на 5 января: в Днепре ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода продержится в Днепре до самого вечера. Ночной дождь закончится еще до рассвета. Днем он уйдет снова, но ближе к вечеру должен прекратиться. Утром температура воздуха +1°. До обеда столбики термометра будут показывать до +6°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
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В нескольких десятках километров от Днепра раскинулся нетипичный лес.
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Жители Днепра, когда им исполнилось 25 или 45 лет должны вклеить новое фото в паспорт. Эта норма прописана в законодательстве страны. Речь идет о бумажном паспорте-книжечке. Если этого не сделать вовремя – паспорт подлежит обмену.
В Никополе на Днепропетровщине мужчина выжил после падения с 5 этажа.
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