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Погода на 5 января: в Днепре ожидается дождь

Сегодня 06:15
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Новости Днепра про Погода на 5 января: в Днепре ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода продержится в Днепре до самого вечера. Ночной дождь закончится еще до рассвета. Днем он уйдет снова, но ближе к вечеру должен прекратиться. Утром температура воздуха +1°. До обеда столбики термометра будут показывать до +6°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 5 января: 

  • По погоде 5 января определяли, каким будет ноябрь.
  • Ветреная погода в этот день обещает урожайное лето.
  • Закат солнца с зеленоватым отливом предвещает малооблачный день.
  • Если в январе частые снегопады и метели, то в июле будут частые дожди.
  • Оконные ставни скрипят – к оттепели.
  • Снег при безветренной погоде – к хорошему урожаю.
  • Куры беспокойно себя ведут – к метели.
  • Лошадь храпит – к снежной буре и затяжному ненастью.
  • Кошка просится на печь – к большому холоду.
  • Деревья в январе часто покрываются инеем – к доброму урожаю.

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