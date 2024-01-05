Погода на 5 января: в Днепре ожидается дождь

Захватите с собой зонт!

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода продержится в Днепре до самого вечера. Ночной дождь закончится еще до рассвета. Днем он уйдет снова, но ближе к вечеру должен прекратиться. Утром температура воздуха +1°. До обеда столбики термометра будут показывать до +6°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 5 января:

По погоде 5 января определяли, каким будет ноябрь.

Ветреная погода в этот день обещает урожайное лето.

Закат солнца с зеленоватым отливом предвещает малооблачный день.

Если в январе частые снегопады и метели, то в июле будут частые дожди.

Оконные ставни скрипят – к оттепели.

Снег при безветренной погоде – к хорошему урожаю.

Куры беспокойно себя ведут – к метели.

Лошадь храпит – к снежной буре и затяжному ненастью.

Кошка просится на печь – к большому холоду.

Деревья в январе часто покрываются инеем – к доброму урожаю.

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