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Погода на 4 ноября: в Днепре будет облачно

Сегодня 06:15
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Зонт сегодня, скорее всего, не понадобится!

Новости Днепра про Погода на 4 ноября: в Днепре будет облачно

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня небо в Днепре будет облачным. Без осадков! Утром температура воздуха +11°. До обеда столбики термометра будут показывать до +17°. Скорость ветра до 7 метров в секунду. 

Народные приметы на 4 ноября: 

  • Какая погода сегодня — такова будет еще в течение месяца.
  • Верует северо-восточный ветер — зимой будет холодно.
  • Если днем холодно, а вечером потеплеет – к ненастью.
  • Кроты в свои норы многие соломы наносили – зима будет суровой.
  • Домашняя птица сбрасывает перья – до приближения холодов.

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