Погода на 4 ноября: в Днепре будет облачно

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня небо в Днепре будет облачным. Без осадков! Утром температура воздуха +11°. До обеда столбики термометра будут показывать до +17°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.
Народные приметы на 4 ноября:
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Захватите с собой зонт!
Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!
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