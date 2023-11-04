Погода на 4 ноября: в Днепре будет облачно

Зонт сегодня, скорее всего, не понадобится!

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня небо в Днепре будет облачным. Без осадков! Утром температура воздуха +11°. До обеда столбики термометра будут показывать до +17°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.

Народные приметы на 4 ноября:

Какая погода сегодня — такова будет еще в течение месяца.

Верует северо-восточный ветер — зимой будет холодно.

Если днем холодно, а вечером потеплеет – к ненастью.

Кроты в свои норы многие соломы наносили – зима будет суровой.

Домашняя птица сбрасывает перья – до приближения холодов.

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