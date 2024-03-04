Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Погода на 4 марта: в Днепре будет облачно

Сегодня 06:15
просмотров

Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 4 марта: в Днепре будет облачно

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облачная погода продержится весь день. Без осадков! Утром температура воздуха 0°. До обеда столбики термометра будут показывать до +8°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 4 марта: 

  • К поздней траве считались снежные заносы, которые могли быть в этот день.
  • Если пролетела чайка – вскоре ожидали начала ледохода.
  • Встреча в лесу с белым зайцем указывает на то, что еще обязательно будет снег.
  • Если же встречались серые зайцы – тепло уже не за горами.
  • Вороны купаются – к теплу, кричат – к метели.

Читайте также:

Новости Днепра про Погода на 4 марта: в Днепре будет облачноУкраїнська Новости Днепра про Погода на 4 марта: в Днепре будет облачноРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Погода на 3 марта: в Днепре облачно, но без осадков
Новости Днепра
Вчера 06:15
Погода на 3 марта: в Днепре облачно, но без осадков

Хорошего дня, друзья!

Погода на 2 марта: в Днепре будет облачно с прояснениями
Новости Днепра
02.03.2024 06:15
Погода на 2 марта: в Днепре будет облачно с прояснениями

Хорошего дня, друзья!

Привет, весна: сегодня в Днепре ожидается переменная облачность
Новости Днепра
01.03.2024 06:15
Привет, весна: сегодня в Днепре ожидается переменная облачность

Хорошего дня, друзья!

В Днепре в конце февраля массово отцветают одуванчики (ФОТО)
Новости Днепра
29.02.2024 20:54
В Днепре в конце февраля массово отцветают одуванчики (ФОТО)

В Днепре в конце февраля уже отцветают одуванчики.

Последние новости

В небе над Криворожским районом сбили вражескую ракету
В небе над Криворожским районом сбили вражескую ракету

Вместе - к победе!

Вчера 21:32
2
просмотров
Атака на многоэтажку в Одессе: найдены тела еще двух детей
Атака на многоэтажку в Одессе: найдены тела еще двух детей

Под завалами дома в Одессе, куда в ночь на субботу попал "Шахед", обнаружили тела 10-летнего мальчика и его 8-летней сестры.

Вчера 20:05
2
просмотров
Агрессор целил дронами-камикадзе и артиллерией: Никопольщина сегодня пережила 11 вражеских атак
Агрессор целил дронами-камикадзе и артиллерией: Никопольщина сегодня пережила 11 вражеских атак

Сегодня Никопольщина пережила 11 вражеских атак. Враг запускал дроны-камикадзе и гнал из артиллерии.

Вчера 19:01
2
просмотров
В Днепре и Кривом Роге водители на дорогах устроили стихийные свалки
В Днепре и Кривом Роге водители на дорогах устроили стихийные свалки

В Днепре на улице Передовой водители и прохожие устроили стихийную свалку на дороге.

Вчера 18:35
3
просмотров
На Днепропетровщине мужчина погиб во время пожара в собственном домовладении
На Днепропетровщине мужчина погиб во время пожара в собственном домовладении

Сегодня утром в Криворожском районе произошел пожар.

Вчера 16:44
2
просмотров
Днепр-1″ одержал минимальную победу над «Оболонью» на выезде
Днепр-1″ одержал минимальную победу над «Оболонью» на выезде

СК Днепр-1 минимально одолел на выезде одного из аутсайдеров первенства Оболонь.

Вчера 15:20
4
просмотров
В Днепре от полученных травм скончался водитель легковушки, столкнувшийся с маршруткой на ул. Зимних походов
В Днепре от полученных травм скончался водитель легковушки, столкнувшийся с маршруткой на ул. Зимних походов

В Днепре в больнице скончался водитель автомобиля Opel, столкнувшийся с маршруткой на ул. Зимних походов.

Вчера 14:58
2
просмотров
В Днепре на Набережной Победы загорелся автомобиль службы такси Uklon
В Днепре на Набережной Победы загорелся автомобиль службы такси Uklon

Сегодня в Днепре на Набережной Победы произошло ДТП.

Вчера 13:56
1
просмотров
На війні загинув Герой з Дніпропетровщини Геннадій Севост’янов
На війні загинув Герой з Дніпропетровщини Геннадій Севост’янов

На Донецком направлении 26 февраля 2024 вблизи н.п. Камыш погиб старший солдат 23 ОМБр Геннадий Севостянов на позывной "Сева".

Вчера 12:06
2
просмотров
В Днепре на улице Береговая горел жилой дом
В Днепре на улице Береговая горел жилой дом

В Днепре вчера поздно вечером горел жилой дом

Вчера 10:56
2
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх