Погода на 4 марта: в Днепре будет облачно

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облачная погода продержится весь день. Без осадков! Утром температура воздуха 0°. До обеда столбики термометра будут показывать до +8°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

В Днепре в конце февраля уже отцветают одуванчики.

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