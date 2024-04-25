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Погода на 25 апреля: в Днепре будет облачно

Сегодня 06:15
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Хорошего весеннего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 25 апреля: в Днепре будет облачно

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облачная погода продержится весь день. Без осадков! Утром температура воздуха +15°. До обеда столбики термометра будут показывать до +23°. Скорость ветра до 4 метров в секунду. 

Народные приметы на 25 апреля: 

  • Если стоит солнечная жаркая погода, то год будет урожайным.
  • Если идет дождь, то начало мая будет дождливым.
  • Много шишек на соснах и елях — к урожаю ржи и пшеницы.

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