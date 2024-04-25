Погода на 25 апреля: в Днепре будет облачно

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облачная погода продержится весь день. Без осадков! Утром температура воздуха +15°. До обеда столбики термометра будут показывать до +23°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Захватите с собой зонт!

Кабмин запретил пересылать за границу паспорта для мужчин призывного возраста Кабмин снова запретил пересылать паспорта за границу, но это касается только мужчин призывного возраста. 4 просмотров