Погода на 25 апреля: в Днепре будет облачно

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облачная погода продержится весь день. Без осадков! Утром температура воздуха +15°. До обеда столбики термометра будут показывать до +23°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 25 апреля:
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Желаем хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Захватите с собой зонт!
В Днепре подростки забрали кота, которого любил весь район.
Теперь изуродованный автомобиль будет в музее.
Кабмин снова запретил пересылать паспорта за границу, но это касается только мужчин призывного возраста.
Днепрянин пытался попасть в Молдову на надувном матрасе.
Чиновнику ГСЧС объявили о подозрении в служебной халатности.
Изобретательный наркокурьер был задержан в Днепре.
Над Днепропетровщиной сбили новую ракету Х-69.
Еще восемь улиц переименовали в Днепре.
Чтобы узнать свой будущий размер пенсии не обязательно обращаться в Пенсионный фонд. Посчитать сумму можно самостоятельно. Она зависит от страхового стажа конкретного человека, уровня его зарплаты и от суммы средней зарплаты в стране. Считают пенсию по специальной формуле.
В Днепре выпал "желтый" дождь.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
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