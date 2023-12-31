Погода на 31 декабря: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облака, царившие в небе весь день, к вечеру исчезнут. Без осадков! Утром температура воздуха +1°. До обеда столбики термометра будут показывать до +4°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 31 декабря:
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