Погода на 31 декабря: в Днепре ожидается переменная облачность

Сегодня будет достаточно тепло!

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облака, царившие в небе весь день, к вечеру исчезнут. Без осадков! Утром температура воздуха +1°. До обеда столбики термометра будут показывать до +4°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 31 декабря:

Птицы летают низко — скоро будут осадки.

Метель к хорошему урожаю меда в следующем году.

Если в полдень появится солнце — будет ранняя весна.

Чистое небо при заходе солнца — морозы еще долго не отступят.

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