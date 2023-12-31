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Погода на 31 декабря: в Днепре ожидается переменная облачность

Сегодня 06:15
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Сегодня будет достаточно тепло!

Новости Днепра про Погода на 31 декабря: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облака, царившие в небе весь день, к вечеру исчезнут. Без осадков! Утром температура воздуха +1°. До обеда столбики термометра будут показывать до +4°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 31 декабря: 

  • Птицы летают низко — скоро будут осадки.
  • Метель к хорошему урожаю меда в следующем году.
  • Если в полдень появится солнце — будет ранняя весна.
  • Чистое небо при заходе солнца — морозы еще долго не отступят.

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Новости Днепра про Погода на 31 декабря: в Днепре ожидается переменная облачностьУкраїнська Новости Днепра про Погода на 31 декабря: в Днепре ожидается переменная облачностьРусский

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