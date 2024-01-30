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Погода на 30 января: в Днепре ожидается переменная облачность

Сегодня 06:15
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Одевайтесь теплее, друзья!

Новости Днепра про Погода на 30 января: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облачная погода во второй половине дня уступит свои позиции, но уже к вечеру небо снова затянется облаками. Вероятнее всего, без осадков! Утром температура воздуха -3°. До обеда столбики термометра будут показывать до 0°. Скорость ветра до 3 метров в секунду. 

Народные приметы на 30 января: 

  • Тёплая погода в этот день сулит сильные морозы в ближайшее время.
  • Оттепель предвещает раннюю весну и хороший улов рыбы.
  • Если ночью облачно, то будет хороший урожай зерновых культур.
  • У месяца рога круглые — к ясной и морозной погоде.

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