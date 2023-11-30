Погода на 30 ноября: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, небо в Днепре будет ясным весь день, лишь к вечеру оно затянется облаками. Без осадков! Утром температура воздуха -3°. До обеда столбики термометра будут показывать до 0°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

В Днепре к концу ноября несколько раз поменяется погода.

Захватите с собой зонт!

Жители Днепра и области могут купить новогоднюю елку в лесхозе: какие цены В Днепре и области начали открывать елочные базары, поэтому в лесхозах также анонсировали начало работы собственных новогодних ярмарок, где можно приобрести праздничное дерево. 5 просмотров