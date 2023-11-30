Погода на 30 ноября: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, небо в Днепре будет ясным весь день, лишь к вечеру оно затянется облаками. Без осадков! Утром температура воздуха -3°. До обеда столбики термометра будут показывать до 0°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 30 ноября:
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В Украине сформирован реестр педофилов.
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В Днепре жители студгородка жалуются на отсутствие отопления.
В Никополе бабушка отравилась продуктами горения во время пожара.
Хотели бы такой?
В Днепре и области начали открывать елочные базары, поэтому в лесхозах также анонсировали начало работы собственных новогодних ярмарок, где можно приобрести праздничное дерево.
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В Кривом Роге пенсионерка трижды сменила "скорую", потому что дважды попала в ДТП по дороге в больницу.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
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