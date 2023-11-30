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Погода на 30 ноября: в Днепре ожидается переменная облачность

Сегодня 06:15
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Одевайтесь теплее, друзья!

Новости Днепра про Погода на 30 ноября: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, небо в Днепре будет ясным весь день, лишь к вечеру оно затянется облаками. Без осадков! Утром температура воздуха -3°. До обеда столбики термометра будут показывать до 0°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 30 ноября: 

  • Темный лед на лужах и озерах сулит богатый урожай.
  • Если на эту дату выпал молодой месяц, то приближаются морозы.
  • Мыши попрятались в норки — к скорому похолоданию.

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Новости Днепра про Погода на 30 ноября: в Днепре ожидается переменная облачностьУкраїнська Новости Днепра про Погода на 30 ноября: в Днепре ожидается переменная облачностьРусский

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