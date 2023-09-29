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Погода на 29 сентября: в Днепре ожидается ясный и солнечный день

Сегодня 06:15
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Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

Новости Днепра про Погода на 29 сентября: в Днепре ожидается ясный и солнечный день

Согласно прогнозам синоптиков, весь день небо в Днепре будет ясным, и облака не омрачят его своим присутствием. Без осадков! Утром температура воздуха +15°. До обеда столбики термометра будут показывать до +26°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 29 сентября: 

  • Если день солнечный и погожий, сильных холодов не будет, а зима будет мягкой.
  • Если 29 сентября плюсовая температура за окном, то холода наступят нескоро.
  • Листья на деревьях пожелтели, но не падают – осень будет долгой.
  • Скворцы в теплые края не полетели – тепло будет продолжаться еще долгое время.

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Новости Днепра про Погода на 29 сентября: в Днепре ожидается ясный и солнечный деньУкраїнська Новости Днепра про Погода на 29 сентября: в Днепре ожидается ясный и солнечный деньРусский

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