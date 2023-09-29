Погода на 29 сентября: в Днепре ожидается ясный и солнечный день

Согласно прогнозам синоптиков, весь день небо в Днепре будет ясным, и облака не омрачят его своим присутствием. Без осадков! Утром температура воздуха +15°. До обеда столбики термометра будут показывать до +26°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 29 сентября:
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