Погода на 28 марта: в Днепре ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня погода в Днепре будет облачной. Днем и вечером ожидается дождь, который постепенно усилится. Утром температура воздуха +7°С. До обеда столбики термометра будут показывать до +10°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.

Захватите с собой зонт!

В Украину сует циклон из Средиземноморья, который принесет непогоду.

Зонт сегодня не понадобится!

Мэр Днепра Борис Филатов, который по приглашению немецкой стороны посетил…

В Каменском на ходу вспыхнула машина (ФОТО) Вчера, 27 марта, в Каменском на проспекте Надднепрянский легковое авто "Fiat DOBLO" загорелось во время движение. просмотров

Зеленский впервые провел выездное заседание Ставки в Днепре: что обсудили В понедельник, 27 марта, президент Украины Владимир Зеленский впервые провел выездное заседание Ставки верховного главнокомандующего в Днепре. 1 просмотров

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Тропические гости: в Черновцах поселилась стая африканских зеленых попугаев В Черновцах на деревьях заметили стаю ярких зеленых попугаев. Их на деревьях больше десятка. 0 просмотров

В пригороде Днепра несколько улиц остаются без воды вечером 27 марта В пригороде Днепра из-за аварий несколько улиц остались без водоснабжения 27 марта. Коммунальщики Днепра работают над их ликвидацией. 1 просмотров

Вражеский снайпер застрелил терробороновца из Кривого Рога на следующий день после его дня рождения На прошлой неделе во во время выполнения боевого задания погиб житель Кривого Рога Александр Падалка - боец 7 отдельного батальона "Арей" Украинской Добровольческой Армии. просмотров