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Погода на 28 марта: в Днепре ожидается дождь

Сегодня 06:15
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Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода на 28 марта: в Днепре ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня погода в Днепре будет облачной. Днем и вечером ожидается дождь, который постепенно усилится. Утром температура воздуха +7°С. До обеда столбики термометра будут показывать до +10°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.

Народные приметы на 28 марта:

  • Яркий закат — к дождливым денькам.
  • Вешние воды медленно текут — урожай будет плохим.
  • Птицы купаются в воде — к дождю.
  • Цветет орешник — время выставлять ульи на пасеку.
  • Журавли летят низко — к непогоде.

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