За прогнозами синоптиків, протягом усього дня погода у Дніпрі буде хмарною. Вдень та увечері буде йти дощ, який поступово посилиться. Вранці температура повітря +7°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +10°. Швидкість вітру до 7 метрів за секунду.
Народні прикмети на 28 березня:
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