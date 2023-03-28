Погода на 28 березня: у Дніпрі очікується дощ

Захопіть з собою парасольку!

За прогнозами синоптиків, протягом усього дня погода у Дніпрі буде хмарною. Вдень та увечері буде йти дощ, який поступово посилиться. Вранці температура повітря +7°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +10°. Швидкість вітру до 7 метрів за секунду.

Народні прикмети на 28 березня:

Якщо чайки прилетіли, чекай на теплу погоду.

Яскравий захід сонця — до дощових днів.

Весняні води повільно течуть – урожай буде поганим.

Птахи купаються у воді – до сильного дощу.

Цвіте ліщина – час виставляти вулики на пасіку.

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