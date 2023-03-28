Погода на 28 березня: у Дніпрі очікується дощ - Днепр Инфо
Погода на 28 березня: у Дніпрі очікується дощ
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Сегодня 06:15

Захопіть з собою парасольку!

Новости Днепра про Погода на 28 березня: у Дніпрі очікується дощ

За прогнозами синоптиків, протягом усього дня погода у Дніпрі буде хмарною. Вдень та увечері буде йти дощ, який поступово посилиться. Вранці температура повітря +7°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +10°. Швидкість вітру до 7 метрів за секунду.

Народні прикмети на 28 березня:

  • Якщо чайки прилетіли, чекай на теплу погоду.
  • Яскравий захід сонця — до дощових днів.
  • Весняні води повільно течуть – урожай буде поганим.
  • Птахи купаються у воді – до сильного дощу.
  • Цвіте ліщина – час виставляти вулики на пасіку.

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Новости Днепра про Погода на 28 березня: у Дніпрі очікується дощУкраїнська Новости Днепра про Погода на 28 березня: у Дніпрі очікується дощРусский

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