Погода на 22 апреля: в Днепре будет облачно, возможен дождь

Желаем хорошего дня, друзья!

Согласно прогнозам синоптиков, порадуя нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня и небо в Днепре покроется облаками, которые продержатся до вечера. Большая часть дня пройдет без осадков, вечером ожидается сильный дождь. Утром температура воздуха +9°. До обеда столбики термометра будут показывать до +18°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 22 апреля:

Одуванчик зацвел – наступила настоящая весна.

Ветер и туман – к урожайному году.

Много сока у березы – к прохладному и дождливому лету.

Петухи рано запели – к перемене погоды.

Синие облака – к дождливой и теплой погоде.

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