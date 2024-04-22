Погода на 22 апреля: в Днепре будет облачно, возможен дождь

Согласно прогнозам синоптиков, порадуя нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня и небо в Днепре покроется облаками, которые продержатся до вечера. Большая часть дня пройдет без осадков, вечером ожидается сильный дождь. Утром температура воздуха +9°. До обеда столбики термометра будут показывать до +18°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 22 апреля:
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