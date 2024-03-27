Погода на 27 марта: в Днепре ожидается переменная облачность

Хорошего дня, друзья!

Согласно прогнозам синоптиков, облака, которые появятся на небе утром и продержатся в Днепре почти весь день, к вечеру рассеяться. Без осадков! Утром температура воздуха +5°. До обеда столбики термометра будут показывать до +11°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 27 марта:

В реке не поднялся уровень воды — лето будет засушливым.

Облака быстро и высоко плывут — к хорошей погоде.

Ливень или дождь в этот день – к богатому урожаю ржи.

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