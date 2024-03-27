Погода на 27 марта: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, облака, которые появятся на небе утром и продержатся в Днепре почти весь день, к вечеру рассеяться. Без осадков! Утром температура воздуха +5°. До обеда столбики термометра будут показывать до +11°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 27 марта:
Читайте также:
Автор:
Весна постепенно набирает обороты!
Это - ирис сетчатый.
Захватите с собой зонт!
Хорошего дня, друзья!
В Днепре ожидается сильный туман.
Могут перекрыть важный железнодорожный переезд.
Собака чудом осталась жива.
В Днепропетровской области будут судить чиновников, разворовавших деньги на строительстве столовой воинской части.
В Днепре из-за возгорания сухостоя огонь почти перекинулся на детскую площадку.
В Павлограде на Днепропетровщине ребенок выпал из окна 4-го этажа.
Эксперты допустили, за сколько будет долетать до Днепра и других городов "Циркон", которым начали обстреливать Украину россияне.
Футбол в Екатеринослав «привезли» иностранные специалисты, работающие по приглашению на промышленных заводах города. В свободное от работы время они гоняли мяч.
В Кривом Роге во время последней тревоги слышали взрыв.
Владимир Зеленский уволил с должности секретаря СНБО Алексея Данилова.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!