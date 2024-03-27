Погода на 27 березня: у Дніпрі очікується мінлива хмарність

Бажаємо гарного дня, друзі!

Згідно з прогнозами синоптиків, хмари, які з’являться на небі вранці та протримаються у Дніпрі майже весь день, надвечір мають розсіятися. Без опадів! Вранці температура повітря +5°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +11°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.

Народні прикмети на 27 березня:

Теплий та сонячний день обіцяє часті грози влітку.

Туман 27 березня віщує негоду та вітряне літо.

У річці не піднявся рівень води – літо буде посушливим.

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