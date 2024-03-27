Погода на 27 березня: у Дніпрі очікується мінлива хмарність

Згідно з прогнозами синоптиків, хмари, які з’являться на небі вранці та протримаються у Дніпрі майже весь день, надвечір мають розсіятися. Без опадів! Вранці температура повітря +5°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +11°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.
Народні прикмети на 27 березня:
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