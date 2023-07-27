Погода на 27 июля: в Днепре будет облачно и очень жарко

Согласно прогнозам синоптиков, погода в Днепре ожидается облачной, лишь ненадолго день порадует нас ясным небом. Без осадков! Утром температура воздуха +21°. К обеду столбики термометра будут показывать до +33°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Зонт сегодня не понадобится!

Украину накроет антициклон, который сначала принесет жару, а затем спровоцирует…

Зонт сегодня не понадобится!

Зонт сегодня не понадобится!

Пожалуйста, берегите себя!

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