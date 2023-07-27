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Погода на 27 июля: в Днепре будет облачно и очень жарко

Сегодня 06:15
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Новости Днепра про Погода на 27 июля: в Днепре будет облачно и очень жарко

Согласно прогнозам синоптиков, погода в Днепре ожидается облачной, лишь ненадолго день порадует нас ясным небом. Без осадков! Утром температура воздуха +21°. К обеду столбики термометра будут показывать до +33°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 27 июля: 

  • Если 27 июля идет дождь, то такая погода продержится еще неделю.
  • Листья на деревьях начинают краснеть — будет хороший урожай грибов.
  • Если на восходе солнце огненного цвета, в скором времени пойдет дождь.

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Новости Днепра про Погода на 27 июля: в Днепре будет облачно и очень жаркоУкраїнська Новости Днепра про Погода на 27 июля: в Днепре будет облачно и очень жаркоРусский

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