Погода на 27 июля: в Днепре будет облачно и очень жарко

Согласно прогнозам синоптиков, погода в Днепре ожидается облачной, лишь ненадолго день порадует нас ясным небом. Без осадков! Утром температура воздуха +21°. К обеду столбики термометра будут показывать до +33°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 27 июля:
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Пожалуйста, берегите себя!
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