Погода на 27 февраля: в Днепре ожидается переменная облачность

Глава СБУ Василий Малюк рассказал об агентурной сети, которая корректировала ракеты по домам в Днепре.

У каждого города есть арт-объекты, которые, по местным поверьям, помогают исполнить желание горожан. Днепр – не исключение. У нас есть скульптуры, помогающие решить сложную проблему, найти вторую половинку, обрести семью и просто исполняющие желание. По крайней мере о них так…