Погода на 27 февраля: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, облачное утро сменится в Днепре ясным днем и безоблачным вечером. Без осадков! Утром температура воздуха -1°. До обеда столбики термометра будут показывать до +7°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 27 февраля:
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Февраль оказался аномально теплым.
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Глава СБУ Василий Малюк рассказал об агентурной сети, которая корректировала ракеты по домам в Днепре.
Перипетии вокруг переименования Новомосковска продолжаются.
Громко на Днепропетровщине.
В Днепре 27 февраля ограничат электроснабжение жителей двух районов.
Будут судить днепрянина, хранившего более 120 тысяч контрафактных сигарет.
В Днепре 24-летний мужчина украл телефон у прохожего, которому стало плохо.
В Украине придумали новый способ поддержки отечественного производителя.
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У каждого города есть арт-объекты, которые, по местным поверьям, помогают исполнить желание горожан. Днепр – не исключение. У нас есть скульптуры, помогающие решить сложную проблему, найти вторую половинку, обрести семью и просто исполняющие желание. По крайней мере о них так…
В Днепропетровской области государству вернули 123 гектара земель природного заказника, незаконно отданных под огороды.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
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