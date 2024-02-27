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Погода на 27 февраля: в Днепре ожидается переменная облачность

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 27 февраля: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, облачное утро сменится в Днепре ясным днем и безоблачным вечером. Без осадков! Утром температура воздуха -1°. До обеда столбики термометра будут показывать до +7°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 27 февраля: 

  • Иней не деревьях — морозы непременно вернутся.
  • Подснежники расцвели — значит, весна уже началась.
  • Какая погода сегодня, таким будет август. 

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