Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Погода на 26 июля: в Днепре облачно, но без осадков

Сегодня 06:15
просмотров

Зонт сегодня не понадобится!

Новости Днепра про Погода на 26 июля: в Днепре облачно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, весь день в Днепре обещает быть облачным, а во второй половине дня небо прояснится и вскоре снова скроется там. Без осадков! Утром температура воздуха +22°. До обеда столбики термометра будут показывать до +31°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Народные приметы на 26 июля: 

  • Ночная роса не просыхает — быть грозе.
  • Обильная роса — к хорошему урожаю.
  • В лесу появились грибы — похолодает.

Читайте также:

Новости Днепра про Погода на 26 июля: в Днепре облачно, но без осадковУкраїнська Новости Днепра про Погода на 26 июля: в Днепре облачно, но без осадковРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Погода на 25 июля: в Днепре будет ясно и солнечно
Новости Днепра
Вчера 06:15
Погода на 25 июля: в Днепре будет ясно и солнечно

Зонт сегодня не понадобится!

Днепр накроет антициклон Гермиона, спровоцирующий бурные метеотанцы: какой будет погода
Новости Днепра
24.07.2023 14:07
Днепр накроет антициклон Гермиона, спровоцирующий бурные метеотанцы: какой будет погода

Украину накроет антициклон, который сначала принесет жару, а затем спровоцирует…

Погода на 24 июля: в Днепре ожидается переменная облачность
Новости Днепра
24.07.2023 06:15
Погода на 24 июля: в Днепре ожидается переменная облачность

Зонт сегодня не понадобится!

Погода на 23 июля: в Днепре будет облачно
Новости Днепра
23.07.2023 06:15
Погода на 23 июля: в Днепре будет облачно

В целом, сегодня нас ждет неплохая погода.

Последние новости

Хватает жертву за восьмую долю секунды: вблизи Днепра сняли хищного паука-хамелеона
Хватает жертву за восьмую долю секунды: вблизи Днепра сняли хищного паука-хамелеона

В Днепровском районе на камеру сняли паука-хамелеона, способного схватить жертву за восьмую часть секунды.

Вчера 22:00
2
просмотров
В Днепропетровской области отдадут в частные руки химический завод: сколько хотят выручить
В Днепропетровской области отдадут в частные руки химический завод: сколько хотят выручить

В Каменском проведут аукцион, во время которого найдут нового владельца для убыточного химического завода.

Вчера 21:14
4
просмотров
В Кривом Роге расследуют смерть женщины, которую нашли мертвой у дома: рядом была чужая кровь
В Кривом Роге расследуют смерть женщины, которую нашли мертвой у дома: рядом была чужая кровь

В Кривом Роге возбуждено уголовное дело по факту смерти местной жительницы.

Вчера 20:30
5
просмотров
В Днепре на загруженный маршрут хотят добавить остановки: начали опрос
В Днепре на загруженный маршрут хотят добавить остановки: начали опрос

В Днепре предлагают изменить схему движения маршрута №125.

Вчера 19:57
3
просмотров
«Спокойствия» не будет: на Днепропетровщине собираются переименовать два села
«Спокойствия» не будет: на Днепропетровщине собираются переименовать два села

Два села вблизи Кривого Рога хотят переименовать.

Вчера 19:13
3
просмотров
Нашли прохожие у подъезда: в Днепре женщину вернули к жизни после клинической смерти
Нашли прохожие у подъезда: в Днепре женщину вернули к жизни после клинической смерти

В Днепре женщину вернули к жизни после клинической смерти.

Вчера 18:35
7
просмотров
Электрички, курсирующие в Запорожье через Днепропетровскую область, изменят график и маршрут: подробности
Электрички, курсирующие в Запорожье через Днепропетровскую область, изменят график и маршрут: подробности

Важная информация!

Вчера 18:16
10
просмотров
Днепр претендует на звание самого подпольного Лас-Вегаса в Украине, — нардеп
Днепр претендует на звание самого подпольного Лас-Вегаса в Украине, — нардеп

Днепр неофициально вошел в ТОП-3 городов, где больше всего подпольных казино.

Вчера 17:24
8
просмотров
ТОП-10 необычных развлечений в Днепре: полет над водой, в аэротрубе и прыжок с высоты 20-го этажа
ТОП-10 необычных развлечений в Днепре: полет над водой, в аэротрубе и прыжок с высоты 20-го этажа

Позитивные эмоции способны дать заряд энергии на неделю, а также вдохновить и избавить на время от стресса. Испытать такие эмоции можно занимаясь в том числе чем-то необычным или экстремальным.

Вчера 17:11
6
просмотров
В Днепре с моста на Монастырский остров спрыгнул мужчина: видео момента
В Днепре с моста на Монастырский остров спрыгнул мужчина: видео момента

Сегодня, 25 июля, в Днепре на мосту на Монастырский остров произошел ужасный инцидент.

Вчера 17:00
12
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх