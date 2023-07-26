Погода на 26 июля: в Днепре облачно, но без осадков

Зонт сегодня не понадобится!

Согласно прогнозам синоптиков, весь день в Днепре обещает быть облачным, а во второй половине дня небо прояснится и вскоре снова скроется там. Без осадков! Утром температура воздуха +22°. До обеда столбики термометра будут показывать до +31°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Народные приметы на 26 июля:

Ночная роса не просыхает — быть грозе.

Обильная роса — к хорошему урожаю.

В лесу появились грибы — похолодает.

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