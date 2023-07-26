Погода на 26 липня: у Дніпрі хмарно, але без опадів

За прогнозами синоптиків, весь день у Дніпрі обіцяє бути хмарним, у другій половині дня небо проясниться і незабаром знову сховається там. Без опадів! Вранці температура повітря +22°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +31°. Швидкість вітру до 6 метрів за секунду.
Народні прикмети на 26 липня:
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