Погода на 26 липня: у Дніпрі хмарно, але без опадів

Парасолька сьогодні не знадобиться!

За прогнозами синоптиків, весь день у Дніпрі обіцяє бути хмарним, у другій половині дня небо проясниться і незабаром знову сховається там. Без опадів! Вранці температура повітря +22°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +31°. Швидкість вітру до 6 метрів за секунду.

Народні прикмети на 26 липня:

Бджоли вирушили з ранку на луг – весь день погода буде сонячною.

Якщо жито встигло, то можна вирушати в ліс і збирати підберезники.

Якщо під час дощу качки крякають, то незабаром погодиться.

Багато жита в полях – урожай малини буде дуже добрим.

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