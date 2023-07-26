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Погода на 26 липня: у Дніпрі хмарно, але без опадів

Сьогодні 06:15
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Парасолька сьогодні не знадобиться!

Новости Днепра про Погода на 26 липня: у Дніпрі хмарно, але без опадів

За прогнозами синоптиків, весь день у Дніпрі обіцяє бути хмарним, у другій половині дня небо проясниться і незабаром знову сховається там. Без опадів! Вранці температура повітря +22°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +31°. Швидкість вітру до 6 метрів за секунду.

Народні прикмети на 26 липня:

  • Бджоли вирушили з ранку на луг – весь день погода буде сонячною.
  • Якщо жито встигло, то можна вирушати в ліс і збирати підберезники.
  • Якщо під час дощу качки крякають, то незабаром погодиться.
  • Багато жита в полях – урожай малини буде дуже добрим.

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Новости Днепра про Погода на 26 липня: у Дніпрі хмарно, але без опадівУкраїнська Новости Днепра про Погода на 26 липня: у Дніпрі хмарно, але без опадівРусский

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