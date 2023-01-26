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Погода на 26 января: в Днепре будет ясно и прохладно

Сегодня 06:15
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Новости Днепра про Погода на 26 января: в Днепре будет ясно и прохладно

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на небе в этот день не будет ни одного облачка. Без осадков! Утром температура воздуха -6°. До обеда столбики термометра будут показывать до 0. Скорость ветра до 2 метров в секунду.

Народные приметы на 26 января:

  • Лес шумит — к оттепели и снегопаду.
  • Ореол вокруг Луны — к метели.
  • Синица у окна щебечет — к ранней весне.
  • Вечер звездный — ночь морозная.
  • Яркие сумерки — к стуже.

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