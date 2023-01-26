Погода на 26 января: в Днепре будет ясно и прохладно

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на небе в этот день не будет ни одного облачка. Без осадков! Утром температура воздуха -6°. До обеда столбики термометра будут показывать до 0. Скорость ветра до 2 метров в секунду.
Народные приметы на 26 января:
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