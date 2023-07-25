Погода на 25 июля: в Днепре будет ясно и солнечно

Зонт сегодня не понадобится!

Согласно прогнозам синоптиков, днем облака в Днепре появятся на небе только для того, чтобы к вечеру развеяться. Без осадков! Утром температура воздуха +19°. До обеда столбики термометра будут показывать до +30°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 25 июля:

Если идет дождь, то осень будет дождливой.

Ночная роса не просыхает — быть грозе.

Обильная роса — к хорошему урожаю.

Громкое жужжание пчел — к жаре.

В лесу появились грибы — похолодает.

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