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Погода на 24 декабря: в Днепре будет облачно

Сегодня 06:15
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Днепрян ждет хорошая погода!

Новости Днепра про Погода на 24 декабря: в Днепре будет облачно

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня небо в Днепре будет облачным. Без осадков! Утром температура воздуха -2°. До обеда столбики термометра будут показывать до 0°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 24 декабря: 

  • Варево в горшках кипит через край — к облачности.
  • Несколько белок в одно дупло залезли — к морозам.
  • Вороны вечером долго устраиваются на ночлег — к метели.
  • Сороки громко стрекочут — к похолоданию.
  • Сколько снега на Даниила — столько и травы будет весной.
  • Если зимой утренняя звезда быстро гаснет — на холодную погоду.
  • Если лес зимой почернел, следует ожидать оттепели или бури.
  • Дым без ветра стелется по земле — выпадет снег или потеплеет.
  • Начинают «плакать» окна — снизится давление и потеплеет.

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