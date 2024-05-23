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Погода на 23 мая: в Днепре будет очень тепло

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 23 мая: в Днепре будет очень тепло

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облаков будет идти дождь. Без осадков! Утром температура воздуха +17°. К обеду столбики термометра будут показывать до +28°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 23 мая: 

  • Звезды 23 мая спрятались — будет небольшой дождь.
  • Луна на небе плохо видна — погода испортится.
  • Воробьи в песок зарываются — к сильному ветру.

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