Погода на 23 мая: в Днепре будет очень тепло

Криптовалюта – одна из разновидностей цифровой валюты. Эти деньги нельзя подержать в руках, но ими можно оплачивать услуги и делать покупки. В ряде стран ЕС с помощью криптовалюты выдают зарплату, ней можно рассчитаться за пребывание в отеле, потратить на покупки…

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