Погода на 23 мая: в Днепре будет очень тепло

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облаков будет идти дождь. Без осадков! Утром температура воздуха +17°. К обеду столбики термометра будут показывать до +28°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 23 мая:
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Хорошего весеннего дня, друзья!
Отличного дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Сегодня, 23 мая, в Днепре проходят плановые ремонтные работы на оборудованиях подстанций.
Днепряне снова смогут увидеть парад планет.
В Днепре автомобиль врезался в супермаркет АТБ.
Спасатели вытащили из искусственного водоема тело мужчины.
В Днепре на объединенный маршрут будет запущен временный трамвай.
В Укрэнерго сообщили, как 23 мая будут выключать свет.
Взрыв, который слышали в Днепре днем 22 мая, произошел из-за "прилета" баллистической ракеты.
Стали известны подробности дела эксдепутата Днепропетровского облсовета Андрея Смирнова.
Криптовалюта – одна из разновидностей цифровой валюты. Эти деньги нельзя подержать в руках, но ими можно оплачивать услуги и делать покупки. В ряде стран ЕС с помощью криптовалюты выдают зарплату, ней можно рассчитаться за пребывание в отеле, потратить на покупки…
В Днепре появилась сладкая летняя ягода, однако полакомиться ею стоит дорого.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
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