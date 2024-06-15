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Погода на 15 июня: в Днепре ожидается дождь

Сегодня 06:15
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Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода на 15 июня: в Днепре ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, с утра и до самого вечера небо в Днепре будет облачным. Днем ожидается дождь, но к вечеру он должен ослабеть. Утром температура воздуха +21°. До обеда столбики термометра будут показывать до +27°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 15 июня: 

  • Цветит обильно рябина — к урожаю овса.
  • Взорвался вечером сильный ветер — быть дождем.
  • Слышно громкое каркание ворон — к непогоде.
  • Сильный туман утром – к урожаю грибов.

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