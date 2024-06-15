Погода на 15 июня: в Днепре ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, с утра и до самого вечера небо в Днепре будет облачным. Днем ожидается дождь, но к вечеру он должен ослабеть. Утром температура воздуха +21°. До обеда столбики термометра будут показывать до +27°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 15 июня:
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Отличного дня, друзья!
Отличного дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
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