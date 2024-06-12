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Погода на 12 июня: в Днепре будет облачно, ожидается дождь

Сегодня 06:15
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Отличного дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 12 июня: в Днепре будет облачно, ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, с утра и до самого вечера небо в Днепре будет скрыто за облаками. Осадки будут наблюдаться на протяжении всего дня. Утром ожидается дождь, во второй половине дня — дождь c грозой, которому на смену придет мелкий дождь. Утром температура воздуха +22°.До обеда столбики термометра будут показывать до +31°.Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 12 июня: 

  • Если сегодня нет росы – быть дождливым.
  • Шиповник уже расцвел — зима будет суровой.
  • Если сегодня идет дождь – хорошо уродят зерновые.
  • Быть ливнем и грозом, когда на улице сегодня жарко.
  • Много муравьев на муравейнике – к хорошей погоде.

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