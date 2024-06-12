Погода на 12 июня: в Днепре будет облачно, ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, с утра и до самого вечера небо в Днепре будет скрыто за облаками. Осадки будут наблюдаться на протяжении всего дня. Утром ожидается дождь, во второй половине дня — дождь c грозой, которому на смену придет мелкий дождь. Утром температура воздуха +22°.До обеда столбики термометра будут показывать до +31°.Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 12 июня:
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Хорошего дня, друзья!
Хорошего летнего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего летнего дня, друзья!
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