Погода на 12 июня: в Днепре будет облачно, ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, с утра и до самого вечера небо в Днепре будет скрыто за облаками. Осадки будут наблюдаться на протяжении всего дня. Утром ожидается дождь, во второй половине дня — дождь c грозой, которому на смену придет мелкий дождь. Утром температура воздуха +22°.До обеда столбики термометра будут показывать до +31°.Скорость ветра до 4 метров в секунду.

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