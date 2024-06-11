Погода на 11 июня: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, облака, которые появятся на небе утром и продержатся в Днепре почти весь день, к вечеру должны рассеяться. Без осадков! Утром температура воздуха +21°.До обеда столбики термометра будут показывать до +32°.Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 11 июня:
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Хорошего летнего дня, друзья!
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