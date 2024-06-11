Погода на 11 июня: в Днепре ожидается переменная облачность

Хорошего дня, друзья!

Согласно прогнозам синоптиков, облака, которые появятся на небе утром и продержатся в Днепре почти весь день, к вечеру должны рассеяться. Без осадков! Утром температура воздуха +21°.До обеда столбики термометра будут показывать до +32°.Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 11 июня:

Цветит обильно рябина — к урожаю овса.

Боярышник обильно цветет – к суровой зиме.

Жуки резво летают и жужжат – к солнечному дню.

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