Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Погода на 11 июня: в Днепре ожидается переменная облачность

Сегодня 06:15
просмотров

Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 11 июня: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, облака, которые появятся на небе утром и продержатся в Днепре почти весь день, к вечеру должны рассеяться. Без осадков! Утром температура воздуха +21°.До обеда столбики термометра будут показывать до +32°.Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 11 июня: 

  • Цветит обильно рябина — к урожаю овса.
  • Боярышник обильно цветет – к суровой зиме.
  • Жуки резво летают и жужжат – к солнечному дню.

Читайте также:

Новости Днепра про Погода на 11 июня: в Днепре ожидается переменная облачностьУкраїнська Новости Днепра про Погода на 11 июня: в Днепре ожидается переменная облачностьРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Погода на 10 июня: в Днепре будет облачно с прояснениями
    Новости Днепра
    Вчера 06:15
    Погода на 10 июня: в Днепре будет облачно с прояснениями

    Хорошего летнего дня, друзья!

    Погода на 9 июня: в Днепре будет тепло
    Новости Днепра
    09.06.2024 06:15
    Погода на 9 июня: в Днепре будет тепло

    Хорошего дня, друзья!

    Погода на 8 июня: в Днепре ожидается дождь
    Новости Днепра
    08.06.2024 06:15
    Погода на 8 июня: в Днепре ожидается дождь

    Хорошего летнего дня, друзья!

    Погода на 7 июня: в Днепре будет тепло и солнечно
    Новости Днепра
    07.06.2024 06:15
    Погода на 7 июня: в Днепре будет тепло и солнечно

    Хорошего летнего дня, друзья!

    Последние новости

    За день враг 17 раз ударил по Никопольщине: пострадал мужчина
    За день враг 17 раз ударил по Никопольщине: пострадал мужчина

    В результате вражеской атаки по Никопольщине пострадал мужчина.

    Вчера 21:53
    1
    просмотров
    Наловил рыбы более чем на 200 тысяч грн: в Кривом Роге поймали браконьера
    Наловил рыбы более чем на 200 тысяч грн: в Кривом Роге поймали браконьера

    В Кривом Роге браконьер попался полиции после того, как наловил более 100 рыб.

    Вчера 21:28
    1
    просмотров
    Навсегда 20: на фронте погиб уроженец Кривого Рога Иван Гамолин
    Навсегда 20: на фронте погиб уроженец Кривого Рога Иван Гамолин

    На войне погиб 20-летний Защитник Украины Гамолин Иван Максимович.

    Вчера 21:02
    3
    просмотров
    Враг снова атаковал Харьков: есть пострадавшие
    Враг снова атаковал Харьков: есть пострадавшие

    Сегодня среди бела дня враг снова атаковал Харьков.

    Вчера 20:18
    1
    просмотров
    Стало известно, будут ли выключать свет в Днепре 11 июня.
    Стало известно, будут ли выключать свет в Днепре 11 июня.

    Выяснилось, в которому часу будут выключать свет в Днепре завтра, 11 июня.

    Вчера 20:16
    3
    просмотров
    В Кривом Роге авто врезалось в почтомат: пострадал ребенок
    В Кривом Роге авто врезалось в почтомат: пострадал ребенок

    В Кривом Роге произошла авария, в результате чего была травмирована девочка.

    Вчера 19:10
    2
    просмотров
    Как выглядел Днепр без моста на Монастырский остров: уникальное фото
    Как выглядел Днепр без моста на Монастырский остров: уникальное фото

    В сети поделились уникальным фото постройки моста на Монастырский остров.

    Вчера 18:36
    1
    просмотров
    На Днепропетровщине спасают мужчину, которого едва не переехал поезд
    На Днепропетровщине спасают мужчину, которого едва не переехал поезд

    В Днепропетровской области мужчину чуть не переехал поезд.

    Вчера 17:50
    1
    просмотров
    В Украине распространяют фейковые сообщения о том, что военная полиция вроде бы предлагает сотрудничество
    В Украине распространяют фейковые сообщения о том, что военная полиция вроде бы предлагает сотрудничество

    Враг распространяет дезинформацию о вознаграждении за обнаружение уклоняющихся.

    Вчера 17:30
    3
    просмотров
    Как жителю Днепра посчитать сумму отпускных в 2024 году: инструкция
    Как жителю Днепра посчитать сумму отпускных в 2024 году: инструкция

    Сумма отпускных выплат рассчитывается исходя из среднедневной заплаты за последние 12 месяцев перед тем, когда человек уходит в отпуск.

    Вчера 17:21
    1
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх