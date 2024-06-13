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Погода на 13 июня: в Днепре будет облачно, но тепло

Сегодня 06:15
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Отличного дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 13 июня: в Днепре будет облачно, но тепло

Согласно прогнозам синоптиков, утро в Днепре будет облачным, но днем ​​небо прояснится, и ясная погода продержится до позднего вечера. Без осадков! Утром температура воздуха +19°.До обеда столбики термометра будут показывать до +28°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 13 июня: 

  • Цветит обильно рябина — к урожаю овса.
  • Если день погожий, то уборка хлеба будет пригожей.
  • Сильный туман утром – к урожаю грибов.

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