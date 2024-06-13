Погода на 13 июня: в Днепре будет облачно, но тепло

Согласно прогнозам синоптиков, утро в Днепре будет облачным, но днем ​​небо прояснится, и ясная погода продержится до позднего вечера. Без осадков! Утром температура воздуха +19°.До обеда столбики термометра будут показывать до +28°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.