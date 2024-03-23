Погода на 23 марта: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, несмотря на пасмурное утро и пасмурный день, вечер в Днепре обещает быть ясным. Без осадков! Утром температура воздуха +4°. До обеда столбики термометра будут показывать до +11°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 23 марта:
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