Погода на 23 марта: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, несмотря на пасмурное утро и пасмурный день, вечер в Днепре обещает быть ясным. Без осадков! Утром температура воздуха +4°. До обеда столбики термометра будут показывать до +11°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Наши предки считали, что в день весеннего равноденствия зима окончательно…

В Каменском на взятке подловили госслужащую В Каменском на Днепропетровщине разоблачили на взятке госслужащую. 2 просмотров

Как пенсионеру Днепре изменить выплатные реквизиты для получения пенсии, не выходя из дома: инструкция Если пенсионер в Днепре решил изменить банк, в котором он получает пенсию, либо номер карточки, на которую она приходит или же решил получать выплаты не на почте, а на карту банка – он должен уведомить об этом Пенсионный фонд. Это… 3 просмотров