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Погода на 23 марта: в Днепре ожидается переменная облачность

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 23 марта: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, несмотря на пасмурное утро и пасмурный день, вечер в Днепре обещает быть ясным. Без осадков! Утром температура воздуха +4°. До обеда столбики термометра будут показывать до +11°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 23 марта: 

  • Если день холодный — зима отойдет не скоро.
  • Если в этот день гроза — будет хороший урожай.
  • Туман в этот день — будут заморозки.

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