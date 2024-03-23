Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Погода на 23 березня: у Дніпрі очікується мінлива хмарність

Сьогодні 06:15
просмотров

Гарного дня, друзі!

Новости Днепра про Погода на 23 березня: у Дніпрі очікується мінлива хмарність

Згідно з прогнозами синоптиків, незважаючи на хмарний ранок та похмурий день, вечір у Дніпрі обіцяє бути ясним. Без опадів! Вранці температура повітря +4°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +11°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду. 

Народні прикмети на 23 березня:

  • Якщо день холодний, то зима відійде не скоро.
  • Журавлі прилетіли – весна буде теплою.
  • День туманний – незабаром сніг зійде.

Читайте також:

Новости Днепра про Погода на 23 березня: у Дніпрі очікується мінлива хмарністьУкраїнська Новости Днепра про Погода на 23 березня: у Дніпрі очікується мінлива хмарністьРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Ракетний удар по ДніпроГЕС: у Міненерго розповіли, яка ситуація на станції та чи працюватиме вона
    новини України
    Вчора 17:23
    Ракетний удар по ДніпроГЕС: у Міненерго розповіли, яка ситуація на станції та чи працюватиме вона

    Енергетики частково відновили потужності Дніпровської ГЕС, яку сьогодні атакували вісьмома…

    Дніпряни передали захисникам 400 одиниць різного виду оргтехніки та обладнання
    Новини Дніпра
    Вчора 17:00
    Дніпряни передали захисникам 400 одиниць різного виду оргтехніки та обладнання

    Разом - до Перемоги!

    Після атаки на ДніпроГЕС у річку Дніпро витекли нафтопродукти
    новини України
    Вчора 14:34
    Після атаки на ДніпроГЕС у річку Дніпро витекли нафтопродукти

    Після ракетного удару по гідроелектростанції ДніпроГЕС у Запоріжжі стався масштабний…

    Погода на 22 березня: у Дніпрі буде хмарно
    Новини Дніпра
    Вчора 06:15
    Погода на 22 березня: у Дніпрі буде хмарно

    Хорошого весняного дня, друзі!

    Наверх