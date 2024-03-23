Погода на 23 березня: у Дніпрі очікується мінлива хмарність

Згідно з прогнозами синоптиків, незважаючи на хмарний ранок та похмурий день, вечір у Дніпрі обіцяє бути ясним. Без опадів! Вранці температура повітря +4°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +11°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.
Народні прикмети на 23 березня:
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