Погода на 23 березня: у Дніпрі очікується мінлива хмарність

Гарного дня, друзі!

Згідно з прогнозами синоптиків, незважаючи на хмарний ранок та похмурий день, вечір у Дніпрі обіцяє бути ясним. Без опадів! Вранці температура повітря +4°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +11°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.

Народні прикмети на 23 березня:

Якщо день холодний, то зима відійде не скоро.

Журавлі прилетіли – весна буде теплою.

День туманний – незабаром сніг зійде.

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