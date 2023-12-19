Погода на 19 декабря: в Днепре облачно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на протяжении всего дня будет облачная погода. Без осадков! Утром температура воздуха +3°. До обеда столбики термометра будут показывать до +5°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Захватите с собой зонт!

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