Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Погода на 19 декабря: в Днепре облачно, но без осадков

Сегодня 06:15
просмотров

Сегодня днепрян ждет хорошая погода!

Новости Днепра про Погода на 19 декабря: в Днепре облачно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на протяжении всего дня будет облачная погода. Без осадков! Утром температура воздуха +3°. До обеда столбики термометра будут показывать до +5°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 19 декабря: 

  • Появился иней – в следующем году удастся собрать богатый урожай.
  • Какая погода на Николу Зимнего, таким будет день Николы Вешнего (22 мая).
  • Морозный и солнечный день – примета того, что будет неурожай в следующем году.
  • Ясная и холодная погода 19 декабря – будет богатый урожай летом.
  • Сколько снега на Николу, столько весной и травы будет

Читайте также:

Новости Днепра про Погода на 19 декабря: в Днепре облачно, но без осадковУкраїнська Новости Днепра про Погода на 19 декабря: в Днепре облачно, но без осадковРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Погода на 18 декабря: в Днепре ожидается дождь
Новости Днепра
Вчера 06:15
Погода на 18 декабря: в Днепре ожидается дождь

Захватите с собой зонт!

Погода на 17 декабря: возможен мелкий дождь со снегом
Новости Днепра
17.12.2023 06:15
Погода на 17 декабря: возможен мелкий дождь со снегом

Одевайтесь теплее, друзья!

Погода на 16 декабря: в Днепре будет пасмурно и прохладно
Новости Днепра
16.12.2023 06:15
Погода на 16 декабря: в Днепре будет пасмурно и прохладно

Одевайтесь теплее, друзья!

Погода на 15 декабря: в Днепре будет облачно, но без осадков
Новости Днепра
15.12.2023 06:15
Погода на 15 декабря: в Днепре будет облачно, но без осадков

Одевайтесь теплее, друзья!

Последние новости

В Днепре предлагают во второй раз переименовать улицу Фонвизина
В Днепре предлагают во второй раз переименовать улицу Фонвизина

В Днепре появилась петиция, в которой просят переименовать одну из улиц в честь погибшего во время российско-украинской войны военного Олега Анисимова.

Вчера 22:03
4
просмотров
Несколько звезд попали в скандал из-за участия в корпоративе одиознозной блогерши из Днепра
Несколько звезд попали в скандал из-за участия в корпоративе одиознозной блогерши из Днепра

В сети разгорелся скандал вокруг "Корпоратива", который устраивает одиозная блогерша из Днепра Анна Алхим.

Вчера 21:27
7
просмотров
Капитошка и Казаки: в Днепре на большом экране можно увидеть культовые украинские мультики
Капитошка и Казаки: в Днепре на большом экране можно увидеть культовые украинские мультики

"Довженко-центр" перед Рождеством и Новым годом устраивает в кинотеатрах показы восьми украинских мультфильмов. Они пройдут в Киеве, Харькове, Львове, Днепре, Одессе и Сумах.

Вчера 20:44
6
просмотров
В Днепре могут «ходить» фальшивые доллары: в НБУ предупредили
В Днепре могут «ходить» фальшивые доллары: в НБУ предупредили

В Украине можно встретить поддельные доллары.

Вчера 20:07
7
просмотров
Плавают в озере, несмотря на тонкий лед: в Днепре на зимовку массово остались лебеди и цапли
Плавают в озере, несмотря на тонкий лед: в Днепре на зимовку массово остались лебеди и цапли

В Днепре на зимовку остались птицы, которые должны были улететь в теплые края.

Вчера 19:22
6
просмотров
Взрывы в Кривом Роге вечером 18 декабря: появились детали
Взрывы в Кривом Роге вечером 18 декабря: появились детали

Вечером 18 декабря в Кривом Роге звучали звуки взрывов.

Вчера 18:31
5
просмотров
Сколько стоит квадратный метр жилья в центре Днепра: проверяем данные международного рейтинга
Сколько стоит квадратный метр жилья в центре Днепра: проверяем данные международного рейтинга

Недавно сервис Numbreo, занимающийся мониторингом стоимости жилья в больших городах разных стран мира опубликовал рейтинг населенных пунктов с самой дорогой недвижимостью. Туда попало и несколько городов Украины, в том числе и Днепр. По стоимости квадратных метров наш город занял 5…

Вчера 17:53
5
просмотров
В Павлограде во время работ коммунальщика засыпало землей: он погиб
В Павлограде во время работ коммунальщика засыпало землей: он погиб

Сегодня, 18 декабря, в Павлограде произошла трагедия.

Вчера 17:46
6
просмотров
В Днепропетровской области «погорел» на взятке руководитель сервисного центра МВД
В Днепропетровской области «погорел» на взятке руководитель сервисного центра МВД

В Днепропетровской области поймали руководителя одного из сервисных центров.

Вчера 17:45
9
просмотров
В Днепре мужчина хотел выпрыгнуть из окна 9-го этажа
В Днепре мужчина хотел выпрыгнуть из окна 9-го этажа

Ужасный инцидент произошел в воскресенье, 17 декабря, на Слобожанском проспекте.

Вчера 17:22
7
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх