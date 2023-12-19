Погода на 19 декабря: в Днепре облачно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на протяжении всего дня будет облачная погода. Без осадков! Утром температура воздуха +3°. До обеда столбики термометра будут показывать до +5°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 19 декабря:
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Захватите с собой зонт!
Одевайтесь теплее, друзья!
Одевайтесь теплее, друзья!
Одевайтесь теплее, друзья!
В Днепре появилась петиция, в которой просят переименовать одну из улиц в честь погибшего во время российско-украинской войны военного Олега Анисимова.
В сети разгорелся скандал вокруг "Корпоратива", который устраивает одиозная блогерша из Днепра Анна Алхим.
"Довженко-центр" перед Рождеством и Новым годом устраивает в кинотеатрах показы восьми украинских мультфильмов. Они пройдут в Киеве, Харькове, Львове, Днепре, Одессе и Сумах.
В Украине можно встретить поддельные доллары.
В Днепре на зимовку остались птицы, которые должны были улететь в теплые края.
Вечером 18 декабря в Кривом Роге звучали звуки взрывов.
Недавно сервис Numbreo, занимающийся мониторингом стоимости жилья в больших городах разных стран мира опубликовал рейтинг населенных пунктов с самой дорогой недвижимостью. Туда попало и несколько городов Украины, в том числе и Днепр. По стоимости квадратных метров наш город занял 5…
Сегодня, 18 декабря, в Павлограде произошла трагедия.
В Днепропетровской области поймали руководителя одного из сервисных центров.
Ужасный инцидент произошел в воскресенье, 17 декабря, на Слобожанском проспекте.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
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