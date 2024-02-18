Погода на 18 февраля: в Днепре ожидается дождь со снегом

Захватите с собой зонт!

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облачная погода продержится весь день. Днем, вероятно, пройдет мелкий дождь со снегом, но он закончится еще до вечера. Утром температура воздуха -1°. К обеду столбики термометра будут показывать до +3°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 18 февраля:

Мороз 18 февраля предвещает теплую весну и знойное лето без дождей.

Если снег не выпал на Агафью, то летом будет засуха.

Если в этот день тепло, то зима уже закончилась — можно ожидать весну.

Притихли комнатные птицы — к морозам.

Вороны прячут клюв под крыло — сильно похолодает.

Вода в реках и колодцах прибывает — к потеплению.

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