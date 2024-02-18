Погода на 18 февраля: в Днепре ожидается дождь со снегом

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облачная погода продержится весь день. Днем, вероятно, пройдет мелкий дождь со снегом, но он закончится еще до вечера. Утром температура воздуха -1°. К обеду столбики термометра будут показывать до +3°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 18 февраля:
Читайте также:
Автор:
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Захватите с собой зонт!
Желаем хорошего дня, друзья!
Сегодня враг снова обстреливал Никопольщину.
Сегодня в 13:23 недалеко от села Новоалександровка Днепровского района произошло серьезное ДТП.
В Днепре полиция разыскивает 15-летнюю Маргариту Омелюсик.
Сегодня на Днепропетровщине силы ПВО сбили ракету окупантов.
Сегодня Воздушные Силы уничтожили 2 истребителя Су-34 и один Су-35.
В городе Каменское волонтеры разыскивают пропавшую собачку.
Представительница Навального Кира Ярмыш подтвердила его смерть.
Сегодня возле Софиевки на Днепропетровщине произошло ДТП, в котором пострадали двое подростков.
Враг сегодня снова атаковал Никопольщину и использовал БпЛА.
Сегодня ночью на улице Владимира Антоновича Центрального района города Днепр произошел пожар.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!