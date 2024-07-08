Погода на 8 июля: в Днепре будет ясно и солнечно

Согласно прогнозам синоптиков, по утрам в Днепре небо будет ясным, таким оно и останется в течение всего дня. Без осадков! Утром температура воздуха +23°. До обеда столбики термометра будут показываться до +35°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 8 июля:
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Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
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