Погода на 15 июля: в Днепре будет жарко

Согласно прогнозам синоптиков, к вечеру в Днепре погода прояснится, но до этого момента небо будет покрыто облаками. Без осадков! Утром температура воздуха +26°. До обеда столбики термометра будут показывать до +37°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 15 июля:
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Автор:
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
В Днепре завтра, 15 июля, изменится график движения общественного транспорта.
Сегодня на Днепропетровщине произошло серьезное ДТП.
В Днепропетровской области произошел взрыв в квартире с людьми.
В Днепре на бульваре Славы расцвели клумбы с овощами.
В Днепре сегодня произошел очередной пожар.
Сегодня войска рф снова обстреливали Днепропетровщину.
Сегодня спасатели достали из водоемов тела двух мужчин в Днепропетровской области.
Сегодня в Шевченковском районе города Днепр произошел пожар.
Полиция открыла уголовное производство по факту хулиганских действий в Днепре.
Сегодня ночью враг совершил ракетную атаку на Днепровский район.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
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