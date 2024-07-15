Погода на 15 июля: в Днепре будет жарко

Хорошего дня, друзья!

Согласно прогнозам синоптиков, к вечеру в Днепре погода прояснится, но до этого момента небо будет покрыто облаками. Без осадков! Утром температура воздуха +26°. До обеда столбики термометра будут показывать до +37°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 15 июля:

Роса на кончиках листьев травы свидетельствует о приближении осадков.

Крылатые муравьи, кружащиеся в воздухе, могут предвещать ливни.

Появление первых желтых листочков на деревьях может указывать на приближение ранней осени и зимы.

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