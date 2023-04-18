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Погода на 18 апреля: в Днепре пасмурно, но тепло

Сегодня 06:15
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Зонт сегодня не понадобится!

Новости Днепра про Погода на 18 апреля: в Днепре пасмурно, но тепло

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня небо в Днепре будет облачным. Без осадков! Утром температура воздуха +7°С. До обеда столбики термометра будут показывать до +14°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 18 апреля:

  • Чибис вечером кричит — к ясной погоде.
  • Осы в открытых местах гнезда строят — к сырому лету.
  • Птицы гнезда с солнечной стороны вьют — к холодному лету.
  • Днем жарко, а ночью прохладно — к ясной погоде.

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Новости Днепра про Погода на 18 апреля: в Днепре пасмурно, но теплоУкраїнська Новости Днепра про Погода на 18 апреля: в Днепре пасмурно, но теплоРусский

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