Погода на 18 апреля: в Днепре пасмурно, но тепло

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня небо в Днепре будет облачным. Без осадков! Утром температура воздуха +7°С. До обеда столбики термометра будут показывать до +14°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 18 апреля:
Читайте также:
Автор:
Днепр продолжает снабжать бойцов на передовой необходимой техникой и снаряжением.
Невероятная красота.
Зонт сегодня не понадобится!
Нас ждут две вспышки – средней и более сильной мощности.
Днепр продолжает снабжать бойцов на передовой необходимой техникой и снаряжением.
В окрестностях села Заречье нашли 100-летнюю огромную иву.
Офис генерального прокурора начал проверять заявления участников ЧВК "Вагнера" о том, что они убивали детей.
Ранен 42-летний мужчина. Он получил осколочные поражения.
К сожалению, из-за войны многие украинцы потеряли связь со своими родными.
Украинские военные уничтожили вражескую станцию радиоэлектронной борьбы и отразили более 50 атак оккупантов.
17-го квітня водолази і рятувальники дістали з водойми авто, яке злетіло у ріку Вовча.
Невероятная красота.
Жінка повідомила у поліцію, що її 29-річний син наказав всім вийти з квартири та погрожує підірвати гранату.
В Синельниковском районе сильный ветер снес крышу здания.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!