Погода на 18 апреля: в Днепре пасмурно, но тепло

Зонт сегодня не понадобится!

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня небо в Днепре будет облачным. Без осадков! Утром температура воздуха +7°С. До обеда столбики термометра будут показывать до +14°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 18 апреля:

Чибис вечером кричит — к ясной погоде.

Осы в открытых местах гнезда строят — к сырому лету.

Птицы гнезда с солнечной стороны вьют — к холодному лету.

Днем жарко, а ночью прохладно — к ясной погоде.

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