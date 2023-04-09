В Днепре может появиться новый жилой массив, соединяющий Победу и Сокол

В Днепре планируют построить новые массивы.

Об этом сообщает «Городской сайт».

На днях в Днепре прошел очередной архитектурно-градостроительный совет, где специалисты рассмотрели проекты застройки нашего города.

Среди них продолжение жилмассива Ломовский и новый многоэтажный дом на улице Паторжинского.

Отмечается, что архитектор Михаил Алипов планирует презентовать проект, касающийся создания нового жилмассива, который соединит уже существующие районы Победа и Сокол.

Заметим, что этот проект пока находится на стадии разработки, поэтому кроме нескольких иллюстраций ничего нет, но архитекторы намекнули, что новый массив может включать в себя недостроенный жилой комплекс «Новая Победа» на бульваре Славы. Скорее всего, более четкие планы будут изложены на следующих встречах.

А вот с продолжением жилмассива Ломовский и новой застройкой на улице Паторжинского все яснее.

Огромный комплекс на улице Широкой

Так, на улице Широкой, 1 планируют построить новый жилой комплекс, который называют продолжением жилмассива Ломовский. На территории размером около 20 гектаров хотят возвести 9 кварталов.

Построить комплекс могут к западу от массива, тогда территория новостроек будет рядом с Ломовским озером и пляжем. В каждом из 9-ти кварталов будут дома на 12 этажей и высотой до 44 метров. Традиционно на первых этажах будут офисные, торговые и спортивные помещения.

В общей сложности, на новом массиве сможет поселиться более 5 тысяч человек.

Среди проблем выделили транспортную инфраструктуру и логистику. Пока что не совсем понятно, как люди будут добираться туда и обратно, но разработчики обещали над этим поработать.

Новый ЖК на Паторжинского

Этот проект не столь масштабен, как два предыдущих. Так, по адресу улица Паторжинского 18/20 планируют построить жилой дом с нежилыми помещениями и паркингом.

По указанному адресу на участке 0,26 га планируют построить жилой дом, в котором проектируется 75 однокомнатных квартир и 78 мест паркинга. Первый этаж комплекса планируется под торговые и офисные помещения. Дом проектируется двухсекционным, высотой до 20 метров.

Перед строительством придется реконструировать сети, а также снести два старых здания на участке застройки. В коммерческую часть здания будут отдельные входы, а в центре – входная группа в жилую часть.

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