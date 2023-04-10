Как законно обогатиться в Украине: лотерея, облигация и крипта

Получить лишние деньги просто потому что дал в долг, прошелся пешком несколько километров или угадал несколько цифр вполне реально. Нужно только немного стартового капитала и усилий со стороны желающего увеличить свой доход. Журналисты dnepr.info собрали подборку из ТОП-4 способов как законно заработать денег, не прикладывая при этом практически никаких усилий.

Лотерейный билет

Лотерейный билет стоит от 15 до 20 грн, а выиграть при этом можно от 1,3 млн грн. Нужно всего лишь угадать несколько цифр. Это не легко, но и не нереально. Так, в январе прошлого года житель Днепра сорвал джек-пот в одной из национальных лотерей и выиграл 2 млн грн – он угадал все 5 выпавших номеров. Для тех, кто не хочет много платить есть вариант купить билет за 3 грн и при этом возможно выиграть 1,5 тыс грн – тут нужно угадать всего три цифры.

Чтобы купить билет не нужно даже выходить из дома. Сделать это можно на сайте Государственной лотереи в Украине. Но также их продают в точках продажи в торговых центрах.

Для тех, кто не хочет ждать розыгрыша есть вариант мгновенных лотерей, когда цена одной игры стоит от 5 грн, а выиграть можно 50 грн. для этого нужно попасть выстрелом в цель или стереть защитное покрытие на скетч-карте. Сделать это можно онлайн или по старинке – в месте продажи скетч-карты. Для любителей постоянно испытывать удачу – есть даже специальное приложение.

Военные облигации

Купить военные облигации в Украине могут все желающие. Сделать это можно в приложении ПриватБанка или в «Дії». Военные облигации долговые ценные бумаги, их выпускает Министерство финансов. Аукционы по их покупке проводятся раз в несколько дней. Они являются полным аналогом облигаций внутреннего госзайма, а вырученные средства направляются не только на покрытие бюджета, но и на финансирование обороны страны. Средняя стоимость одной – 900 – 1000 грн. Срок обращения – от 3 месяцев до 1,5 лет. Чем больше срок – тем выше процент, который потом получит покупатель. В среднем это от 4% до 16% годовых. С полученного дохода не нужно платить налог.

Крипта

Чтобы майнить находящуюся в обиходе криптовалюту нужно оборудование, а вот зарабатывать свиткоин, который в будущем может превратиться в деньги — можно посредством простых физических упражнений с помощью мобильного приложения Sweatcoin. Приложение бесплатно, оно отслеживает ежедневное количество шагов и вознаграждает активность виртуальной валютой нового поколения Sweat. Одна тысяча шагов – это 0,95 sweatcoin. Обратить их в реальные деньги и потратить на что-то пока нельзя, но можно купить с большими скидками или просто за эту валюту какие-либо товары в магазине Sweatcoin – это может быть спортивное снаряжение, электроника, сертификаты на курсы по изучению языков, подарочные карты в другие магазины. Этим летом Sweatcoin планирует запуск собственной криптовалюты и после этого все заработанные средства можно будет вывести из приложения, как и любую другую. Для того, чтобы начать зарабатывать нужно загрузить приложение, создать учетную запись и кошелек и много ходить. Приложение доступно пока что только на английском языке.

Больше возможностей бесплатно получить криптовалюту собраны на бирже Coinbase. Для начала работы тут нужно создать учетную запись.

Кешбек

Делая покупки в различных магазинах в Днепре можно получить кешбек в том или ном виде – как средства, возвращенные на карту, так и в виде бонусов-скидок на следующую покупку. Для получения кешбека иногда нужно установить приложение того или иного магазина или сервиса. Либо оплачивать покупки через специальное приложение.

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