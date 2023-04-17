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Погода на 17 апреля: в Днепре облачно, но без осадков

Сегодня 06:15
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Новости Днепра про Погода на 17 апреля: в Днепре облачно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, с утра и до самого вечера небо в Днепре будет облачным. Без осадков! Утром температура воздуха +4°. До обеда столбики термометра будут показывать до +13°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Народные приметы на 17 апреля:

  • На ольхе много «сережек» — уродится овес.
  • Ольха распустила листья раньше березы — лето будет мокрое.
  • Много шишек на соснах и елях — к урожаю ржи и пшеницы.
  • Туман стелется по воде — к ясной погоде, поднимается — к непогоде.
  • Дует северный ветер, значит, скоро пойдут дожди.

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Новости Днепра про Погода на 17 апреля: в Днепре облачно, но без осадковУкраїнська Новости Днепра про Погода на 17 апреля: в Днепре облачно, но без осадковРусский

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