Погода на 17 апреля: в Днепре облачно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, с утра и до самого вечера небо в Днепре будет облачным. Без осадков! Утром температура воздуха +4°. До обеда столбики термометра будут показывать до +13°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.
Народные приметы на 17 апреля:
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Нас ждут две вспышки – средней и более сильной мощности.
Зонт сегодня не понадобится!
Зонт сегодня не понадобится!
Уже в это воскресенье, 16 апреля, мы будем праздновать Пасху.
Заряжайте телефоны и повербанки!
Важная информация!
В воскресенье, 16 апреля, в 18:13 на линию «101» сообщили о том, что в многоквартирном жилом доме по улице Данила Галицкого горит квартира.
Нас ждут две вспышки – средней и более сильной мощности.
Бывшего индийского политика и депутата парламента Атика Ахмеда, ранее приговоренного к пожизненному заключению за похищение человека, застрелили в прямом эфире вместе с братом.
Суд объявил приговор мужчине, который был администратором Теlegram-канала, который сообщал о раздаче в Луцке повесток. Лучанину дали 5 лет заключения с испытательным сроком в два года.
Почти неделю правоохранители разыскивают 17-летнюю Екатерину Вурсал из Марганца.
Сегодня, 16 апреля, некоторые жители Днепра остались без водоснабжения.
Жизнь победит!
Пасхальная ночь на Днепропетровщине прошла мирно, но уже днем россияне обстреляли Никополь.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
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