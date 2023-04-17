Погода на 17 апреля: в Днепре облачно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, с утра и до самого вечера небо в Днепре будет облачным. Без осадков! Утром температура воздуха +4°. До обеда столбики термометра будут показывать до +13°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Зонт сегодня не понадобится!

Уже в это воскресенье, 16 апреля, мы будем праздновать Пасху.

Зонт сегодня не понадобится!

Зонт сегодня не понадобится!

Нас ждут две вспышки – средней и более сильной мощности.

В Днепре горела квартира в многоэтажке: 12 спасателей тушили пожар В воскресенье, 16 апреля, в 18:13 на линию «101» сообщили о том, что в многоквартирном жилом доме по улице Данила Галицкого горит квартира. 2 просмотров

В Индии в прямом эфире застрелили бывшего политика и его брата (ВИДЕО) Бывшего индийского политика и депутата парламента Атика Ахмеда, ранее приговоренного к пожизненному заключению за похищение человека, застрелили в прямом эфире вместе с братом. 0 просмотров