Погода на 17 апреля: в Днепре будет облачно

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода продержится в Днепре до самого вечера. Без осадков! Утром температура воздуха +15°. До обеда столбики термометра будут показывать до +25°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.
Народные приметы на 17 апреля:
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