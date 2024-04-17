Погода на 17 апреля: в Днепре будет облачно

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода продержится в Днепре до самого вечера. Без осадков! Утром температура воздуха +15°. До обеда столбики термометра будут показывать до +25°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.

Захватите с собой зонт!

Житель Днепропетровщины ограбил ребенка и пенсионера В Желтых Водах на Днепропетровщине мужчина обокрал двух человек. 2 просмотров

Кто из жителей Днепра с 1 мая может перестать получать субсидию: перечень 2024 Субсидия в Украине оформляется 2 раза в год – на отопительный и не отопительный сезон. Для многих субсидиантов с наступлением теплого времени года не изменяется практически ничего – они продолжают получать помощь на оплату коммуналки, но в меньшем размере. Но… 2 просмотров