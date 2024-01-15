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Погода на 15 января: в Днепре будет облачно

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 15 января: в Днепре будет облачно

Согласно прогнозам синоптиков, этот день в Днепре будет облачным — утром тучи займут свое место под солнцем и не покинут его до самого вечера. Вероятнее всего, без осадков! Утром температура воздуха -6°. До обеда столбики термометра будут показывать до +1°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 15 января: 

  • Дрова в печи трещат — к морозам.
  • Куры рано заснули — к стуже.
  • Снег весь день — к теплому лету.

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