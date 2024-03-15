Погода на 15 марта: в Днепре ожидается мелкий дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Утром пойдет мелкий дождь. Во второй половине дня осадки не ожидаются. Утром температура воздуха +2°. До обеда столбики термометра будут показывать до +7°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 15 марта:
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