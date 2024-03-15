Погода на 15 марта: в Днепре ожидается мелкий дождь

Захватите с собой зонт!

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Утром пойдет мелкий дождь. Во второй половине дня осадки не ожидаются. Утром температура воздуха +2°. До обеда столбики термометра будут показывать до +7°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 15 марта:

Если в этот день будет ясная погода, то будет дождь.

Если морозный день, то долго не вырастет трава.

Снег идет утром – ждите хорошего урожая зерновых.

Длинные сосульки выросли – весна затянется.

Собака по земле катается – к оттепели.

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