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Погода на 15 марта: в Днепре ожидается мелкий дождь

Сегодня 06:15
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Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода на 15 марта: в Днепре ожидается мелкий дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Утром пойдет мелкий дождь. Во второй половине дня осадки не ожидаются. Утром температура воздуха +2°. До обеда столбики термометра будут показывать до +7°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 15 марта: 

  • Если в этот день будет ясная погода, то будет дождь.
  • Если морозный день, то долго не вырастет трава.
  • Снег идет утром – ждите хорошего урожая зерновых.
  • Длинные сосульки выросли – весна затянется.
  • Собака по земле катается – к оттепели.

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