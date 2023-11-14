Погода на 14 ноября: в Днепре ожидается дождь

Захватите с собой зонт!

Согласно прогнозам синоптиков, утро в Днепре ожидается ясным, а днем и вечером небо будет облачным. Всю вторую половину дня ожидается сильный дождь. Утром температура воздуха +4°. К обеду столбики термометра будут показывать до +9°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 14 ноября:

Снежный день обещает будущей весной большой разлив.

Если на Кузьминки лист остается на дереве, то в следующем году в этот день будет мороз.

Сильная грязь на дороге – к теплой осени, а мороза не будет до декабря.

Если день теплый, то зима будет суровой.

На реках уже образовался лед – мороз будет держаться до весны.

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