Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Погода на 14 ноября: в Днепре ожидается дождь

Сегодня 06:15
просмотров

Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода на 14 ноября: в Днепре ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, утро в Днепре ожидается ясным, а днем и вечером небо будет облачным. Всю вторую половину дня ожидается сильный дождь. Утром температура воздуха +4°. К обеду столбики термометра будут показывать до +9°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 14 ноября: 

  • Снежный день обещает будущей весной большой разлив.
  • Если на Кузьминки лист остается на дереве, то в следующем году в этот день будет мороз.
  • Сильная грязь на дороге – к теплой осени, а мороза не будет до декабря.
  • Если день теплый, то зима будет суровой.
  • На реках уже образовался лед – мороз будет держаться до весны.

Читайте также:

Новости Днепра про Погода на 14 ноября: в Днепре ожидается дождьУкраїнська Новости Днепра про Погода на 14 ноября: в Днепре ожидается дождьРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Погода на 13 ноября: в Днепре ожидается переменная облачность
Новости Днепра
Вчера 06:15
Погода на 13 ноября: в Днепре ожидается переменная облачность

Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

Погода на 12 ноября: в Днепре облачно, ожидается дождь
Новости Днепра
12.11.2023 06:15
Погода на 12 ноября: в Днепре облачно, ожидается дождь

Захватите с собой зонт!

Погода на 11 ноября: в Днепре ожидается мелкий дождь
Новости Днепра
11.11.2023 06:15
Погода на 11 ноября: в Днепре ожидается мелкий дождь

Захватите с собой зонт!

Будет сносить с ног: синоптики предупредили об опасности в Днепре
Новости Днепра
10.11.2023 14:29
Будет сносить с ног: синоптики предупредили об опасности в Днепре

В Днепре снова ожидается сильный ветер.

Последние новости

Теперь только на праздники: салат из каких овощей может «разорить» жителей Днепра
Теперь только на праздники: салат из каких овощей может «разорить» жителей Днепра

В Днепре растут цены на популярные овощи.

Вчера 22:07
4
просмотров
На Днепропетровщине пропал 4-летний мальчик
На Днепропетровщине пропал 4-летний мальчик

В Днепропетровской области приступят к массовым поискам 4-летнего мальчика.

Вчера 21:23
5
просмотров
Нашествие мышей в Украине продолжается: треть полей Днепропетровщины захватили грызуны
Нашествие мышей в Украине продолжается: треть полей Днепропетровщины захватили грызуны

В Днепропетровской области поля оккупировали грызуны.

Вчера 20:39
3
просмотров
В Днепре распродавали кабинет Кирилла Буданова: что согласился отдать глава ГУР
В Днепре распродавали кабинет Кирилла Буданова: что согласился отдать глава ГУР

В Днепре на благотворительном аукционе продавали вещи из кабинета главного разведчика Украины.

Вчера 20:01
5
просмотров
Вблизи Днепра в машине сгорели водитель и двое пассажиров
Вблизи Днепра в машине сгорели водитель и двое пассажиров

Смертельное ДТП произошло на объездной дороге вблизи Днепра.

Вчера 19:20
6
просмотров
«Этот бородатый у@бок»: мэр Днепра отреагировал на подозрение в госизмене для Александра Дубинского
«Этот бородатый у@бок»: мэр Днепра отреагировал на подозрение в госизмене для Александра Дубинского

Борис Филатов прокомментировал вручение подозрения нардепу Александру Дубинскому, подозреваемому в госизмене.

Вчера 18:35
5
просмотров
В Кривом Роге заметили птичку-патриота (ФОТО)
В Кривом Роге заметили птичку-патриота (ФОТО)

Эта птичка охотно позировала для фотографа!

Вчера 17:53
6
просмотров
Фарион «натравила» на проукраинского студента в Крыму ФСБ, а теперь говорит, что это «провокации»
Фарион «натравила» на проукраинского студента в Крыму ФСБ, а теперь говорит, что это «провокации»

Одиозная языковед и бывшая нардепка Ирина Фарион в очередной раз попала в скандал. На этот раз она случайно "сдала" российскому ФСБ проукраинского студента из Крыма.

Вчера 17:43
5
просмотров
Где и как в Днепре можно получить бесплатные лекарства 2023: от каких болезней и в каком количестве
Где и как в Днепре можно получить бесплатные лекарства 2023: от каких болезней и в каком количестве

В Днепре 70  аптек работают по программе реимбурсации медицинских препаратов «Доступные лекарства». В таких аптеках можно получить лекарство либо бесплатно, либо с небольшой доплатой.

Вчера 17:41
6
просмотров
Небо в огне: на Днепропетровщине заметили потрясающий закат солнца (ВИДЕО)
Небо в огне: на Днепропетровщине заметили потрясающий закат солнца (ВИДЕО)

Очень красиво!

Вчера 16:53
7
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх