Погода на 14 февраля: в Днепре облачно, ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода продержится в Днепре до самого вечера. Вечером ожидается дождь. Утром температура воздуха +5°. До обеда столбики термометра будут показывать до +10°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Захватите с собой зонт!

Захватите с собой зонт!

Захватите с собой зонт!