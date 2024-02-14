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Погода на 14 февраля: в Днепре облачно, ожидается дождь

Сегодня 06:15
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Желаем хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 14 февраля: в Днепре облачно, ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода продержится в Днепре до самого вечера. Вечером ожидается дождь. Утром температура воздуха +5°. До обеда столбики термометра будут показывать до +10°. Скорость ветра до 4 метров в секунду. 

Народные приметы на 14 февраля: 

  • Если на улице безветренно, то весна будет тёплой.
  • Птицы садятся на верхушки деревьев — к потеплению.
  • Воробьи дружно чирикают — к оттепели.
  • Какая погода в этот день, такой и будет вся весна.
  • Если на Трифона тепло — ближайшие месяцы тоже будет теплыми.
  • Прозрачные облака к концу дня — к хорошей погоде.

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