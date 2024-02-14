Погода на 14 февраля: в Днепре облачно, ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода продержится в Днепре до самого вечера. Вечером ожидается дождь. Утром температура воздуха +5°. До обеда столбики термометра будут показывать до +10°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 14 февраля:
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