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Погода на 14 апреля: в Днепре ожидается переменная облачность

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 14 апреля: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре практически весь день будет облачная погода. Без осадков! Утром температура воздуха +13°. До обеда столбики термометра будут показывать до +20°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 14 апреля: 

  • Много облаков при восходе — к дождю.
  • Пчелы вылетели рано – к теплой весне.
  • Раскаты грома — к затяжным дождям.

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