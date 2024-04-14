Погода на 14 апреля: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре практически весь день будет облачная погода. Без осадков! Утром температура воздуха +13°. До обеда столбики термометра будут показывать до +20°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 14 апреля:
Читайте также:
Автор:
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Наслаждайтесь весной!
У Дніпрі десятки людей опинилися у пастці у магазині.
В Днепре ликвидировано возгорание жилого дома.
Сегодня Днепропетровщина снова находилась под вражеским обстрелом.
В Днепре обнаружили грубое нарушение природоохранного законодательства.
Водный патруль задержал рыбалку за незаконный отлов.
Сегодня в центре Днепра полиция задержала мужчину.
В Днепре полиция задержала мужчину за кражу из квартиры.
Важная информация об аварийных отключениях воды в Днепре.
Бойцы Нацгвардии уничтожили вражескую пушку у Никополя.
В Днепре неизвестные снова "заминировали" торговые центры.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!