Погода на 14 апреля: в Днепре ожидается переменная облачность

Хорошего дня, друзья!

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре практически весь день будет облачная погода. Без осадков! Утром температура воздуха +13°. До обеда столбики термометра будут показывать до +20°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 14 апреля:

Много облаков при восходе — к дождю.

Пчелы вылетели рано – к теплой весне.

Раскаты грома — к затяжным дождям.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: