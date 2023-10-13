Погода на 13 октября: в Днепре ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, с утра и до самого вечера в Днепре будет облачно. Ночью и утром осадки не ожидаются. Днем будет идти дождь, но ближе к вечеру он закончится. Утром температура воздуха +9°. До обеда столбики термометра будут показывать до +15°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.
Народные приметы на 13 октября:
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