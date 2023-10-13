Погода на 13 жовтня: у Дніпрі очікується дощ

Захопіть з собою парасольку!

Згідно з прогнозами синоптиків, з ранку і до самого вечора у Дніпрі буде хмарно. Вночі та вранці опадів не очікується. Вдень буде йти дощ, але ближче до вечора він закінчиться. Вранці температура повітря +9°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +15°. Швидкість вітру до 6 метрів за секунду.

Народні прикмети на 13 жовтня:

Якщо 13 жовтня випав сніг, то зима не настане незабаром.

Східний вітер – до холодної зими.

На сосні мало шишок – осінь настане пізно.

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