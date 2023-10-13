Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Погода на 13 жовтня: у Дніпрі очікується дощ

Сьогодні 06:15
просмотров

Захопіть з собою парасольку!

Новости Днепра про Погода на 13 жовтня: у Дніпрі очікується дощ

Згідно з прогнозами синоптиків, з ранку і до самого вечора у Дніпрі буде хмарно. Вночі та вранці опадів не очікується. Вдень буде йти дощ, але ближче до вечора він закінчиться. Вранці температура повітря +9°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +15°. Швидкість вітру до 6 метрів за секунду.

Народні прикмети на 13 жовтня:

  • Якщо 13 жовтня випав сніг, то зима не настане незабаром.
  • Східний вітер – до холодної зими.
  • На сосні мало шишок – осінь настане пізно.

Читайте також:

Новости Днепра про Погода на 13 жовтня: у Дніпрі очікується дощУкраїнська Новости Днепра про Погода на 13 жовтня: у Дніпрі очікується дощРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Дніпро очолив рейтинг міст України з найбруднішим повітрям
Новини Дніпра
Вчора 21:11
Дніпро очолив рейтинг міст України з найбруднішим повітрям

Якість повітря у Дніпрі дещо погіршилася.

В Україну суне холодяка: яка погода буде в Дніпрі
Новини Дніпра
Вчора 18:03
В Україну суне холодяка: яка погода буде в Дніпрі

Готуйте теплі речі!

Майже 900 тис. грн допомоги на ліки: місто попри війну продовжує піклуватись про мешканців пільгових категорій
Новини Дніпра
Вчора 17:45
Майже 900 тис. грн допомоги на ліки: місто попри війну продовжує піклуватись про мешканців пільгових категорій

Попри повномасштабне вторгнення рф до України, Дніпро робить усе можливе,…

Як змінилася “китайська стіна” у Дніпрі з початку ремонтних робіт
Новини Дніпра
Вчора 12:30
Як змінилася “китайська стіна” у Дніпрі з початку ремонтних робіт

Дніпро застосовує комплексний підхід, аби підтримувати лад на вулицях.

Наверх