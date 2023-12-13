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Погода на 13 декабря: в Днепре будет пасмурно, но без осадков

Сегодня 06:15
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Новости Днепра про Погода на 13 декабря: в Днепре будет пасмурно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода продержится в Днепре до самого вечера. Без осадков! Утром температура воздуха 0°. До обеда столбики термометра будут показывать до +2°. Скорость ветра до 4 метров в секунду. 

Народные приметы на 13 декабря: 

  • Ясный и морозный день предвещает хороший урожай.
  • Огонь в печи горит красным пламенем — будут морозы. 
  • Кошка вылизывает хвост, лапы — жди ясного морозного дня.
  • Быстрые и низкие облака — скоро будет стужа.

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