Погода на 13 декабря: в Днепре будет пасмурно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода продержится в Днепре до самого вечера. Без осадков! Утром температура воздуха 0°. До обеда столбики термометра будут показывать до +2°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 13 декабря:
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