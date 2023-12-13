Погода на 13 декабря: в Днепре будет пасмурно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода продержится в Днепре до самого вечера. Без осадков! Утром температура воздуха 0°. До обеда столбики термометра будут показывать до +2°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Захватите с собой зонт!

Обязательно захватите с собой зонт!

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