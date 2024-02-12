Погода на 12 февраля: в Днепре облачно, ожидается дождь

Хорошего дня, друзья!

Согласно прогнозам синоптиков, с утра и до самого вечера небо в Днепре будет скрыто за облаками. Ночной мелкий дождь закончится еще до рассвета. Днем он пойдет снова, но ближе к вечеру должен прекратиться. Утром температура воздуха +8°. До обеда столбики термометра будут показывать до +12°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Народные приметы на 12 февраля:

Если сегодня красная луна, то будет сильный ветер.

Солнца не видно за облаками – ждите снегопада.

Если лошадь часто ложится на землю – будет снегопад.

Иней на деревьях предвещает тепло.

Если сегодня в сад пришли зайцы – будет похолодание.

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