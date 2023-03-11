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Погода на 11 марта: в Днепре ожидается дождь

Сегодня 06:15
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Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода на 11 марта: в Днепре ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облачная погода продержится весь день. Дождь, который начнется утром, после полудня может усилиться, но через некоторое время прекратится. Утром температура воздуха +6°. До обеда столбики термометра будут показывать до +11°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.

Народные приметы на 11 марта:

  • Верба уже зацвела — к хорошей погоде.
  • Дождь пошел — к погожему лету.
  • Облака высоко плывут — к ясной погоде.
  • Воробьи в стаи сбиваются — к солнечной погоде.
  • Голуби воркуют — к теплу.

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