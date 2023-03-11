Погода на 11 марта: в Днепре ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облачная погода продержится весь день. Дождь, который начнется утром, после полудня может усилиться, но через некоторое время прекратится. Утром температура воздуха +6°. До обеда столбики термометра будут показывать до +11°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.
Народные приметы на 11 марта:
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