Погода на 11 марта: в Днепре ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облачная погода продержится весь день. Дождь, который начнется утром, после полудня может усилиться, но через некоторое время прекратится. Утром температура воздуха +6°. До обеда столбики термометра будут показывать до +11°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.

Об этом мэр Днепра Борис Филатов рассказал в эфире телеканала…

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